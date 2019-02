'Werkzaamheden windmolens Veenkoloniën mogen doorgaan'

De Raad van State wijst het verzoek af van Stichting Platform Storm om alle voorbereidende werkzaamheden voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer stil te leggen.

Volgens rechter en staatsraad W. van Diepenbeek is er geen spoedeisende reden om de aanleg van wegen, kabels en de bouw van een proefturbine te blokkeren, meldt RTV Drenthe.

Negen vergunningen

Vorig jaar februari keurde de Raad al het inpassingsplan voor de bouw van 45 windturbines voor park Drentse Monden en Oostermoer goed. Daarna verleende de minister van Economische Zaken nog negen uitvoeringsvergunningen om wegen, kraanopstelplaatsen en kabels aan te kunnen leggen.

Stichting Platform Storm hoopte met een spoedprocedure al die werkzaamheden stil te leggen, totdat de Raad van State later dit jaar de bodemzaak heeft behandeld en einduitspraak heeft gedaan.

Voor eigen rekening

De initiatiefnemers en partners van het park willen pas eind dit jaar met de bouw van alle windturbines beginnen, zodat er op dat vlak voor de einduitspraak nog niets onomkeerbaars gebeurt.

LOFAR

Volgende maand start de bouw van een proefturbine, die in de zomer klaar moet zijn. Dan zal worden bekeken of en hoeveel verstoring de turbine oplevert voor de LOFAR-radiotelescopen.

Cor van Ginkel, woordvoerder van het Platform Storm, is volgens RTV Drenthe teleurgesteld over de uitspraak. Volgens hem gebeuren er straks wel degelijk onomkeerbare dingen als er wegen, kabels en opstelplaatsen worden aangelegd. Hij vindt dat de vergunningen van tafel moeten omdat die niet in het inpassingsplan passen dat vorig jaar werd goedgekeurd.

Zwaardere turbines

'Toen is er afgesproken dat het windpark niet meer dan 150 megaWatt zou opwekken, maar nu willen ze zwaardere turbines bouwen met een opbrengst van 175,5 mW. Dat past niet in het plan', aldus Van Ginkel. De bodemzaak volgt later dit jaar.

Lees ook:

- Raad van State buigt zich nogmaals over windmolens Veenkoloniën