Alles voor het goede doel: na 23 jaar gaat de schaar in het haar van Lisa

Nog nooit zag de 23-jarige Lisa Ranchor uit Groningen zichzelf met kort haar. Tot dinsdagavond, toen ze voor het goede doel haar lange lokken live in Noord Vandaag af liet knippen.

'Ik heb altijd lang haar gehad', zegt Lisa enigszins nerveus in de kappersstoel. Ze doneert haar haar aan Stichting Haarwens, dat pruiken maakt voor kinderen die kaal zijn vanwege kanker.

[Quote: Lisa Ranchor- Ik wil dat iemand zich ondanks de ziekte toch nog een beetje beter voelt]

'Ik heb zelf een nichtje die kanker heeft gehad. Zij had haaruitval. Je bent al heel anders als je ziek bent en dan zie je er ook nog anders uit. Ik wil dat veranderen door middel van een pruik, zodat iemand zich ondanks de ziekte toch nog een beetje beter voelt.'

Bijkomend voordeel bij een wat korter kapsel is dat dit een stuk praktischer is voor haar ambitie om peuterjuf te worden. Momenteel loopt ze stage en daar merkt ze de nadelen van haar lange haar. 'Daar hangen kindjes aan die zeggen: o, mooi juf! lang haar!', lacht ze. Ook het gevaar van luizen ligt op de loer.

Lisa Ranchor als kind met...lang haar. Eigen foto



'Wow, het is gewoon veel lichter'

Aan kapster Nathalie Lanzilli de eer om de schaar in het haar van Lisa te zeggen. 'O my god, ik heb straks mijn eigen haar vast', zegt Lisa terwijl de schaar erin gaat. Vol bewondering kijkt ze naar de staart die ze verolgens in haar handen gedrukt krijgt. 'Wow! Het is gewoon veel lichter.'

Het afgeknipte haar gaat als twee staartjes richting Stichting Haarwens.. Lisa voegt een briefje toe met haar persoonlijke verhaal, want 'die wil ik graag meegeven'.