Oud-coach Donar wordt interim coach Martini Sparks

Glenn Pinas is aangesteld als interim coach van Martini Sparks. Hij is de opvolger van de onlangs vertrokken Joyce Siderius Bolman bij de basketbalvrouwen uit Haren.

Pinas maakt het seizoen af. Martini Sparks staat laatste in de Eredivisie. Het team won slechts 1 wedstrijd.



Voormalig Donar-coach

Pinas was de afgelopen jaren niet meer als coach actief. Hij was negen jaar coach van Donar. Daarna was hij ook nog bondscoach.

Lees ook:

- Sparks onder de voet gelopen door Den Helder

- Sparks ziet Binnenland na rust afstand nemen