Intertoys-franchiser: 'Deze winkel blijft hoe dan ook open'

Wat het lot wordt van de Intertoys speelgoedwinkels ook wordt, franchisenemer Tjisse Zijlstra van het Intertoys-filiaal in de Groningse wijk Paddepoel heeft het volste vertrouwen in de toekomst van zijn winkel.

Dinsdagmiddag werd bekend dat de keten Intertoys uitstel van betaling heeft gekregen van de rechter.

Zijlstra is eigenaar van de zaak en gebruikt als franchisenemer slechts de naam en het concept van Intertoys. Wanneer het met Intertoys slecht afloopt, een overname of samenwerking spaak loopt en de keten failliet wordt verklaard, gaat hij gewoon verder met zijn winkel.

Doosje vasthouden

'We zitten al meer dan dertig jaar in Paddepoel met de winkel. Het is een prima renderend bedrijf met zeven man personeel. We investeren er volop in en we hebben er alle vertrouwen in.' Hoewel online speelgoed kopen omzet heeft weggesnoept blijft er volgens Zijlstra behoefte aan een winkel waar je een doosje Lego ook gewoon kunt vastpakken en personeel om een advies kunt vragen.

Maar liever nog blijft Zijlstra opereren onder de vlag van Intertoys. 'Toch een prima bedrijf met een goede naam. Ik wil graag blijven.'

Onzeker

Niettemin voelt Zijlstra de onzekerheid. 'Wíj zullen echt niet failliet gaan. Maar ik ben wel wat bang dat de toelevering problemen gaat opleveren. Wat gaat er gebeuren wanneer deze situatie lang aanhoudt?'

Niet reageren

Behalve de winkel in Paddepoel, zijn ook de Intertoys-filialen in de wijken Beijum en Lewenborg en die in Hoogezand, Appingedam en Stadskanaal in handen van zelfstandig ondernemers. De overige Groningse vestigingen in Winschoten, Veendam, Haren, Leek en Delfzijl zijn van het concern zelf en worden geleid door een bedrijfsleider. Geen van de medewerkers van die filialen wil reageren op de surseance.

Er waren wel signalen, de levering van artikelen was al een tijdje wat minder. Dat zorgde voor twijfels Tjisse Zijlstra - Intertoys franchiser

Voor franchiser Zijlstra kwam de onheilstijding niet helemaal als een verrassing: 'Er waren wel signalen, de levering van artikelen was al een tijdje wat minder. Dat zorgde voor twijfels. Maar dat het nu al tot een surseance zou komen, verwachtte ik ook weer niet.'

Samen

Zijlstra zegt dat hij erop rekende dat het na de overname van de speelgoedketen door de Britse investeringsmaatschappij Alteri wat beter zou gaan met Intertoys, dat jarenlang in handen was van Blokker. Dat concern bracht in 2016 ook zijn andere speelgoedwinkelformules Bart Smit en Toys XL samen onder de naam Intertoys. Een jaar later kocht Alteri de keten.

Bijeenkomsten

De mededeling van de Intertoys-directie over de surseance is nog vers. Alle filialen zijn per brief op de hoogte gesteld. Meer details horen ze dinsdagavond en woensdag in Waddinxveen op bijeenkomsten voor filiaalhouders, franchisenemers en medewerkers.

Terwijl de Intertoys-leiding zoekt naar een oplossing om een bankroet te vermijden, blijven de driehonderd winkels open.

Lees ook:

- Intertoys op rand van faillissement