Gemeente Appingedam start met inloopuur: 'Niet vreemd gezien alle onderwerpen'

De gemeente Appingedam start vanaf maart met een inloopuur voor inwoners, organisaties en ondernemers. Doel is om de bezoekers met het college van burgemeester en wethouders in gesprek te laten gaan.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra, wethouder Annalies Usmany-Dallinge en wethouder Lea van der Tuin-Kuipers zullen bij de sessies aanwezig zijn.

Behoefte

'We merken dat inwoners een toenemende behoefte hebben om rechtstreeks met ons in contact te komen. Dat is niet vreemd gezien de onderwerpen waar de Damsters mee te maken hebben: de versterkingsopgave, de herindeling en bijvoorbeeld de energietransitie', zegt burgemeester Hiemstra.

Ook digitaal

De gemeente Appingedam wil, naast een fysiek inloopuur, ook een digitaal speekuur organiseren. Het is nog niet bekend wanneer dit van start zal gaan.

Locatie vooraf aangekondigd

Het inloopuur wordt om de twee weken gehouden in het Raadhuis aan de Wijkstraat in Appingedam of op een andere locatie in de stad zoals Kabzeël, de ASWA of Damsterheerd. De locatie en tijdstip wordt vooraf bekend gemaakt op de website van de gemeente Appingedam.

Bij het eerste inloopuur op dinsdag 12 maart tussen 13.30 en 14.30 uur zal volgens de gemeente Appingedam het voltallige college aanwezig zijn.