Bewoners 'verrast' door noodschoolgebouw

Bewoners van Hoogezand zijn 'verrast' door een noodschoolgebouw dat op het grasveld midden in hun wijk komt. Het gebouw moet 300 mavo-scholieren van het Alleta Jacobscollege huisvesten, omdat dat gebouw wordt versterkt.

Dat viel de omwonenden van de Erasmusweg in Hoogezand rauw op hun dak. 'Wij waren erg verrast', zegt Harry van der Wal van de bewonersorganisatie tijdens een informatieavond in de kerk.

Plotselinge versterking

Het noodgebouw komt op het grasveld midden in de wijk, tegenover het pand van scholengemeenschap Rehoboth. In de originele plannen zou dat worden gesloopt, en gingen de scholieren naar het Aletta Jacobscollege. Maar de laatste werd geconfronteerd met een plotselinge versterking van het gebouw, en dus moest er een plek worden gevonden voor honderden leerlingen.

'Wij kregen plotseling en tot onze verbazing op een vrijdagmiddag te horen dat er een bouwvergunning was aangevraagd voor de bouw op 'ons' sportveld', zegt Van der Wal. 'Oh jee, dachten we. 300 kinderen dat zijn er heel veel voor zo'n kleine wijk.'

'Communicatie ging fout'

Daar komt bij dat de bewonersorganisatie de activiteitenplanning voor het komende jaar al in kannen en kruiken had. 'Daar kunnen we niks meer mee, een groot deel moeten we afblazen. Er is geen vervangend grasveld. We waren heel blij met deze, maar daar komt nu opeens een gebouw te staan.'

Volgens de gemeente is er het een en ander fout gegaan in de communicatie met de bewoners. Volgens woordvoerder Sylvia Sanders komt dat waarschijnlijk doordat niet de gemeente, maar het CVW verantwoordelijk is voor de bouw.

'Geen vingerwijzen'

'Dat is geen verwijt of vingerwijzen, maar ik denk dat wij als gemeente nog meer prioriteit geven aan communicatie met de bewoners. En kwam nu gewoon wat aan de late kant.' Een aanwezige medewerker van het CVW reageert daar verbaast op. 'Het kan de gemeente toch eigenlijk niet verrassen', zegt hij.

De bewoners vinden ook dat die communicatie beter had gemoeten, maar zijn niet boos. 'We begrijpen natuurlijk wel dat het noodzakelijk is. Doe je dit niet dan stagneert de nieuwbouw in de wijk', zegt Van der Wal. Hij hoopt dat het grasveld er uiteindelijk beter op wordt. 'Misschien kunnen we er een goed voetbalveldje aanleggen als het gebouw weg is', suggereert hij.

De voorbereidingen van de bouw van het tijdelijke schoolgebouw beginnen in april of mei. De 'units' om de 300 mavo-leerlingen te huisvesten moeten voor het nieuwe schooljaar klaar zijn.

