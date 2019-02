Lopend Vuur: Dat winkels verdwijnen is onze eigen schuld

Opnieuw staat een grote winkelketen in ons land op omvallen. Speelgoedketen Intertoys, met meer dan vierhonderd winkels, heeft uitstel van betaling aangevraagd.

Mocht Intertoys failliet gaan dan verliezen verschillende Groningse plaatsen hun laatste grote speelgoedwinkels.

Veel winkels hebben het zwaar, mede doordat we meer en meer onze spullen online kopen.

En dan is dit een logische ontwikkeling, zou je kunnen stellen.

