Deel van Sappemeer zit zonder stroom

Een aantal straten in Sappemeer zit zonder stroom. Het gaat om de Goudsbloemstraat en omgeving.

Volgens bewoner Dennis Venema moeten de hoofdzekeringen in alle betrokken woningen vervangen worden.

Netbeheerder Enexis meldt op de site dat het probleem naar verwachting binnen twee tot drie uur is opgelost. Volgens Venema hebben monteurs gemeld dat het mogelijk de hele dag kan duren.

Volgens een woordvoerder van Enexis hebben tussen de vijftig en honderd mensen last van de stroomstoring. De monteurs zijn bezig het probleem te verhelpen. Wanneer de stroom terug is, is nog niet bekend.

Graafmachine

Rond 11:00 uur zijn monteurs nog druk bezig het probleem te verhelpen. Er wordt onder meer een graafmachine ingezet.

Vissen verhuizen

Nu de stroom is uitgevallen, heeft Venema een probleem. Hij heeft een aquarium met tropische vissen. En de pomp die zorgt voor verse zuurstof, doet het niet. Als dat te lang duurt, gaan de vissen dood. 'Ik denk dat ik ze zo maar in de reservebak doe en naar mijn ouders breng', zegt hij.