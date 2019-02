Bureau Halt in het Noorden behandelde vorig jaar meer zaken

Een jongere voert een taakstraf uit, via Halt (archief) (Foto: Bas Czerwinski/ANP)

Bureau Halt heeft vorig jaar in Noord-Nederland 1182 zaken behandeld, 76 meer dan in 2017. Landelijk daalde de instroom die zich richt op de aanpak van jeugdcriminaliteit juist.

'De criminaliteit is niet groter geworden en ook niet groter dan elders in het land. Maar de samenwerking met de politie is heel erg goed te noemen', geeft Corrie van Dellen van Halt als verklaring.

Volgens haar is er in het Noorden ook een prima samenwerking met het Openbaar Ministerie, reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming, waardoor er eerder wordt doorverwezen naar Halt.

'Opvoedkundige interventie'

'Zij zien dat onze opvoedkundige interventie heel goed aansluit bij de jongeren die meestal voor het eerst in aanraking komen met de politie.'

Meer misdrijven

Wat opvalt aan de noordelijke cijfers, is dat relatief lichtere zaken zoals baldadigheid minder bij Halt terechtkomen. Het aantal misdrijven stijgt juist.

Van Dellen: 'Denk aan eenvoudige mishandeling, heling, sexting en cybercrime. Wij gaan met die jongeren in gesprek. Ben je je bewust van de gevaren die je loopt, bijvoorbeeld de kans op een strafblad?'

