Kleindierpark Bellingwolde wil graag een echte dierentuin worden

Kleindierpark Bellingwolde wil een officiële dierentuin worden, zodat het park vaker open kan dan nu het geval is.

'We willen graag op de woensdagmiddagen open en eventueel de weekenden erbij. Op dit moment mogen we maar zeven dagen per jaar open', zegt eigenaar Alexander Knoth.

In gesprek met de gemeente

Begin maart zit Knoth om tafel met de gemeente Westerwolde.

'Afgelopen jaar hebben we een brief geschreven aan de raad, met de vraag of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden', zegt Knoth. 'En of we een eventueel een stuk van de groenstrook naast ons terrein mogen gebruiken, om uit te breiden.'

'Uit de hand gelopen hobby'

Nu is het bestemmingsplan wonen en werken aan huis. 'Dat gebeurt hier in principe ook. Alleen moet het toeristisch worden, om de dierentuinvergunning te mogen aanvragen. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, maar de ruimte is er.'

Welke dieren zitten er in het park?

Momenteel zitten er zo'n zeventig exotische dieren in Kleindierpark Bellingwolde. Onder meer eekhoorns, stokstaartjes, stekelvarkens, beverratten, capibara's, cavia's en neusberen.

