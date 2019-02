Bloemink opgelucht na vondst vermiste Huter: 'Eind aan bizarre, donkere film'

Harenaar Hein Bloemink is opgelucht dat in het water bij de Winschoterkade in Groningen dinsdag het lichaam van Robert Huter is gevonden.

De 72-jarige Harenaar werd sinds 29 december vorig jaar vermist. De vermissing van Huter was voor plaatsgenoten aanleiding zoekacties te houden. Bloemink, eigenaar van Haren de Krant, hielp daarbij door een filmische reconstructie te maken van de verdwijning en door er ook veel aandacht aan te besteden in zijn krant.



Eindelijk duidelijkheid

Bloemink is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over het lot van Huter. 'Ik ben enorm opgelucht dat dit niet een vermissing gaat worden die jaren zal voortduren. Dat zou voor zijn vrouw ondraaglijk en onverdraaglijk zijn, als je helemaal niet weet wat er met je man gebeurd is.'

Eindelijk is er een plot aan deze bizarre, donkere film van de afgelopen weken Hein Bloemink

'Tegelijk heb ik een gevoel van: eindelijk is er een plot aan deze bizarre, donkere film van de afgelopen weken. Dat plot is wel verrassend simpel. We hebben gedacht aan een welbewust verdwijnen, wellicht aan fatale plannen. En dan blijkt dat hem 'gewoon' iets fataals is overkomen, op 1.700 meter van de plek waar hij voor het laatst gezien is. De politie twitterde al meteen dat er geen sprake is van een misdrijf.'

Scenario's

De Harense journalist is er altijd van uitgegaan dat Huter iets is overkomen. 'Ik ben een aantal scenario's gaan bedenken, net als de politie heeft gedaan. Eén ervan was dat hem vanaf de fietswinkel aan de Korreweg onderweg naar een bestemming iets overkomen is.'

Statistieken wijzen uit dat er vaak water in het spel is bij verdwijningen. Die vrees is uitgekomen Hein Bloemink

Bloemink dacht daarbij ook aan water: 'Statistieken wijzen uit dat er vaak water in het spel is bij verdwijningen. Toen ben ik op de kaart gaan kijken welke wateren hij zou zijn tegengekomen, als hij bijvoorbeeld op weg was naar huis. Dan kom je onder andere de Diepenring en Oosterhamrikkade tegen. En die vrees is uitgekomen.'

Waar is rode fiets?

Ook speurhonden van Signi wezen in die richting. 'Zondag zijn de speurhonden ten tweede male gaan lopen vanaf de fietswinkel aan de Korreweg. Ten tweede male kwamen ze uit bij de Oosterhamrikkade, naast restaurant DOT.'

Komende zaterdag zou er daarom een zoekactie zijn met een bootje, dregmateriaal en zelfs duikers. Bloemink: 'Die hebben we nu tot op zekere hoogte afgeblazen. Want we zijn nog wel op zoek naar Huters rode fiets. Die moet iets gaan vertellen over de toedracht.'

De reconstructie



