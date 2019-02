Rondje Groningen: geen scooters aub.....

Nieuwe muziek, schilderkunst en een lekker dutje. Rondje Groningen is weer divers vandaag. Lees je mee?

1) De nieuwe van

Wat Aans heeft vandaag de nieuwe clip bij het nummer 'Roelfina' online gezet. Eem kieken dus.

2) Rode vlag

Niet iedereen kan waarderen dat de 'oude vlag' van de gemeente Groningen in Haren wappert.

3) Binnenkijken bij

De in Veendam opgegroeide musicalster Carolina Dijkhuizen geeft op Youtube een inkijkje in haar woning.

4) Kleurrijk weggooien

Laten we wel zijn: dit ziet er toch gezelliger uit dan zo'n grijze bak?

5) Die zien het scherp

Jong geleerd is oud gedaan: allebei voor Formule 1 in het Noorden.

6) Werkt goed

Als er een bordje staat, dan werkt het.....toch?

We zien het wel vaker.



7) Slaap lekker

Een middagdutje in de buitenlucht en met beveiliging. Goed voor elkaar.

8) Alles op een rijtje

De website van de provincie Groningen over de aankomende verkiezingen is vandaag online gegaan. Natuurlijk kun je ook alles lezen in ons dossier.

9) Kijken bij de buren

Geen Gronings, maar wel plattelandshumor in de streektaal. Eem lachen dus.

