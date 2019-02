Automobilisten slalommen door dichte spoorbomen: 'Levensgevaarlijk' (update)

Er is woensdagmorgen een gevaarlijke situatie ontstaan op de spoorwegovergang aan de Peizerweg in Groningen: door een seinstoring gingen de bomen niet omhoog. Automobilisten reden er slalommend tussendoor.

'Levensgevaarlijk en daarom absoluut verboden', zei ProRail-woordvoerder Aldert Baas daarover. 'We hebben de politie gewaarschuwd.'

Update: Situatie weer als normaal

Inmiddels is de storing verholpen en is de situatie weer als normaal. Ook de vertraging tussen Groningen en Zuidhorn is verholpen.

Stapvoets

Tijdens de storing reden de treinen wel over de spoorwegovergang, al was het met aangepaste snelheid. 'Ze moeten stapvoets en claxonnerend de overgang passeren', zei Baas daarover.

De spoorwegovergang wordt ook als omleidingsroute gebruikt, omdat de overgang in de Paterswoldseweg afgesloten is voor autoverkeer.

Lees ook:

- Slalommen tussen de spoorbomen in Hoogezand