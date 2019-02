Zo viert Grunnen de laifde op Valentijnsdag

De één noemt het 'onzin' en 'commercieel', de ander vindt het een ideaal moment om zijn of haar geliefde in het zonnetje te zetten. Hoe dan ook, er gebeurt genoeg donderdag op het gebied van amore in de provincie Groningen.

Wat allemaal? Dat lees je hieronder.

Liefdesverslaggever

Op Radio Noord hoor je vanaf 06:00 uur bij Edwin op Noord verslaggever en cupido Derk Bosscher, die bloemen uitdeelt aan verschillende gelukkigen. Verslaggever Wiebe Klijnstra is 's middags onze Dr. Love. Gaan we jou verrassen? Wie weet!

Vlaggen voor de liefde

In 120 Groninger dorpen gaat donderdag de vlag uit met het logo van een hart, om aandacht te vragen voor de zorg en de liefde. Initiatiefnemer is de pas opgerichte vereniging Zorgzame Dorpen Groningen: een bundeling van 70 bewonersinitiatieven.

Volgens de organisatoren is het evenement 'veur mekoar en mit mekoar' om de leefbaarheid in Groningse dorpen in stand te houden, of juist te verbeteren. Om 16:00 klinkt het startschot in Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam en gaat de eerste vlag uit.



De vlag die op 120 plekken in de provincie wordt uitgehangen.

'Groningen viert de liefde'

Voor Stadjers Micha Boon en Ronald Schurer kan Valentijnsdag niet vroeg genoeg beginnen. Samen zijn ze een actie gestart om 'de liefde te vieren'. De voltallige gemeenteraad steunde hun motie om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken. Dat leidde tot deze actie.

Onderdeel van de campagne zijn portretten van markante koppels die door de hele stad zijn verspreid. Daarnaast is er een debat over 'onbegrensde liefde' in het Academiegebouw en een gelijknamige expositie in de Academie voor Sociale Studies aan het Zernikeplein. Geen inspiratie voor je liefdesbrief? Geen zorgen, vanaf 13:00 uur kun je van een schrijfster in het Groninger Forum tips krijgen.



Eén van de koppels, Maan en Annemiek, die in de campagne te zien zijn.

Love is in the air, letterlijk

Op Groningen Airport Eelde gaat donderdag een 'liefdesvliegtuig' de lucht in, met daarin twee singles. Het mogelijke koppel leert elkaar al vliegende kennen door een date van zo'n twintig minuten. Aanmelden is helaas te laat, de winnaars worden op de dag zelf bekendgemaakt.



It's a beautiful dáááááááy

Wat is er nou romantischer dan het loslaten van een zeehondje? Dat dacht het Zeehondencentrum Pieterburen waarschijnlijk ook. Medewerkers laten donderdagochtend om 10:00 het witte zeehondje Jolly vrij, dat begin december werd opgevangen in het zeehondencentrum. Acht gelukkigen zijn erbij en stappen 's ochtends in de haven van Lauwersoog op de boot.



Jolly, het zeehondje dat op Valentijnsdag wordt vrijgelaten. (Foto: Zeehondencentrum Pieterburen)

Kerk en kaarslicht

In de Martinikerk in de stad Groningen is donderdag het jaarlijkse evenement 'Spoor van Licht'. Honderden kaarsjes worden aangestoken en een groot koor zal verschillende liederen laten horen, onder begeleiding van een organist. Bezoekers krijgen zelf trouwens ook een kaarsje die ze aan mogen steken.



De Martinikerk wordt met kaarsen verlicht. (Foto: Spoor van Licht)

Hartjesfestival

Ook het Overwinningsplein in de stad wordt gevuld met liefde. Bezoekers van het Hartjesfestival kunnen van tevoren een hartje in elkaar knutselen en meenemen naar het festival.

Ik geef je een roosje, mijn Roosje

Op de Grote Markt en in het UMCG in de stad Groningen staan vanaf 10:00 's ochtends tientallen vrijwilligers van Stichting Hartekind rode rozen te verkopen. De opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Er worden in totaal 1500 rozen verkocht, verwijzend naar het aantal kinderen dat jaarlijks met een hartafwijking wordt geboren.

Aan de borrel

Zakenplatform MartiniBusiness trekt er donderdag ook op uit en organiseert vanaf half drie bij zorginstantie ZINN in Haren een maatschappelijke middag voor eenzame ouderen. Leden gaan aan de praat met ouderen, spelen een heuse bingo en gaan gezamenlijk aan de borrel. Gezellig toch?

