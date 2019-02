Groep van twintig jongeren mishandelt 18-jarige man

Een 18-jarige man is afgelopen maandag mishandeld door een groep van ongeveer twintig jongeren. Dat gebeurde rond 15.00 uur op de Beijumerweg in Groningen, vlak bij de fietstunnel onder de N46 (de 'oostelijke ringweg').

Volgens de politie is het slachtoffer daarbij geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend welke verwondingen hij bij de mishandeling heeft opgelopen.

Politie zoekt getuigen

Het slachtoffer kan zich volgens de politie weinig herinneren van het incident. Wel geeft hij aan dat er getuigen zijn geweest van de mishandeling. Korte tijd later is de groep vermoedelijk in winkelcentrum Beijum West geweest.

De politie roept mensen met meer informatie op zich te melden via 0900-8844.