Rechter wijst schadevergoeding boerderij Winsum af

De NAM hoeft geen voorschot van 420.000 euro te betalen aan de eigenaar van een boerderij in Winsum. De man had het geld geëist voor herstelwerkzaamheden.

Het pand zou ernstig beschadigd zijn door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Volgens de rechter is het 'niet voldoende aannemelijk' dat hier sprake is van aardbevingsschade. De vordering is daarom afgewezen.

Tijdens de zitting zijn rapporten overhandigd waaruit de rechter niet kan opmaken dat de genoemde schade veroorzaakt is door gaswinning.

Opknappen en doorverkopen

De man kocht de boerderij in 2011 met als doel die op te knappen en door te verkopen.

Maar het pand liep schade op en moest worden gestut. De eigenaar klopte aan bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM.

Bevingsschade?

De eerste schade-expert van de NAM constateerde geen aardbevingsschade. Ook het CVW kwam tot dit oordeel. Na bemiddeling door de Nationaal Coördinator Groningen werd een onafhankelijke deskundige ingezet. Die oordeelde dat de schade is ontstaan door aardbevingen.

Voor het herstel van het pand bood de NAM in juni 80.000 euro. Volgens de eigenaar is dit niet voldoende en zijn de kosten begroot op ruim 420.000 euro, maar daar is de rechter het dus niet mee eens.

