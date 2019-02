Bert Middel is in zijn boek genadeloos voor eigen PvdA

Hij was onder andere Kamerlid, senator en burgemeester en is nu dijkgraaf: Bert Middel. De PvdA-politicus schreef een boek over zijn politieke leven en daarin kent hij geen genade voor zijn eigen Partij van de Arbeid.

Middel stelt in zijn boek Die meneer is van ons… dat zijn partij in crisis is en dat het voortbestaan van de PvdA aan een zijden draadje hangt. 'De kunst van het overleven is bij de partij onbekend', schrijft Middel. 'De huidige PvdA - en met haar de meeste van de huidige PvdA-politici - lijkt simpelweg op weg naar het einde.'

Rutte II

Als een van de oorzaken wijst Middel deelname aan het kabinet Rutte II aan. 'Te lang werd alles ondergeschikt gemaakt aan het in stand houden van een coalitie met een kabinetspartner die in de daaraan voorafgaande verkiezingsstrijd terecht fel bestreden was.'

Slap handelen in het gasdossier is volgens Middel een andere oorzaak. Volgens hem stonden lokale PvdA-politici voor de Groningers, maar bleven verreweg de meeste PvdA'ers loyaal aan de landelijke partij en daarmee aan het kabinetsbeleid. 'Dit heeft voor velen in het Noorden de deur dicht gedaan.'

PvdA begrijpt de kiezer niet

De huidige dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest neemt geen blad voor de mond: 'Het is niet dat de kiezers het niet willen begrijpen. Het is erger. Waar tot voor kort nog werd uitgedragen dat de kiezers de partij niet begrijpen, is het omgekeerde al enige tijd realiteit. De PvdA begrijpt haar (voormalige) kiezers niet meer.'

Kört veur de kop

Naast de val van het rode bolwerk, zoals hij het noemt, richt Middel zich in zijn boek ook op andere zaken die hij in al die jaren heeft gedaan. Zo ook het rapport Kört veur de kop, dat Middel samen met Gerard Kremer van MKB Noord schreef over de gemeenten in Oost-Groningen en hun werkgelegenheidskansen.

In enkele alinea's laat Middel geen spaan heel van de gemeente Stadskanaal en meer specifiek van zijn partijgenoot en toenmalig wethouder Francis Boen.

Middel beschrijft Boen als een vriendelijke en zachtaardige man die vanuit het docentschap in het middelbaar onderwijs de lokale politiek was ingestapt. Middel: 'Gerard Kremer en ik kwamen er al gauw achter dat hij dat beter nooit had kunnen doen.'

Rug niet recht

Middel verwijt Boen nog altijd dat hij zich niet aan zijn woord heeft gehouden bij afspraken over de oprichting van één werk- en leerbedrijf voor heel Oost-Groningen.

'Boen zou dit akkoord binnen zijn eigen college en eveneens richting de gemeenten die tot dan binnen Wedeka samenwerkten toelichten en verdedigen, zo luidde de afspraak', schrijft Middel. Maar toen het er op aan kwam, hield Boen 'zijn rug niet recht'.

Lafheid voelde als verraad

'In de krant stond dat hij zich openlijk keerde tegen wat hij kort daarvoor met ons en zijn collega's had afgesproken. Een klap in het gezicht. Deze getoonde lafheid voelde als verraad. Ik was – op zijn Gronings gezegd – slim vergrèld.'

Over het algemeen voelde Middel veel weerstand en onbegrip in Stadskanaal, stelt hij. Dit werd volgens hem belichaamd door 'een burgemeester die liever haar eigen weg ging en mede daarom met velen overhoop lag'. Middel noemt het gesprek in Stadskanaal achteraf een 'hopeloze exercitie'.

De SP nam na de verkiezingen de rol van de PvdA over in het college van Stadskanaal. Middel: 'Francis Boen ging met pensioen. Dat was het beste wat hij kon doen.'