ProRail en Flitsmeister waarschuwen voor gevaarlijke spoorwegovergangen

De app Flitsmeister waarschuwt vanaf vandaag voor gevaarlijke spoorwegovergangen in Groningen en andere provincies. Spoorbeheerder ProRail en Flitsmeister slaan hiervoor de handen ineen.

Gebruikers van de app krijgen voortaan een melding op hun telefoon - gesproken én in tekst - als ze in de buurt komen van een onoverzichtelijke overweg. Het gaat dan zowel om bewaakte als onbewaakte overgangen die niet beveiligd zijn met spoorbomen, lampen en bellen.

Verkeersveiligheid verbeteren

ProRail verwacht dat mensen door deze meldingen een gevaarlijke overweg rustiger naderen en dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt.

Door geanonimiseerde 'bewegingsdata' van gebruikers te analyseren, hopen Flitsmeister en ProRail al op korte termijn te kunnen zien of de waarschuwingen positief uitpakken.

Driehonderd overwegen

Nederland kent zo'n 2.500 spoorwegovergangen. Bij circa driehonderd overwegen geeft Flitsmeister nu een waarschuwing.

Met name onbewaakte spoorwegovergangen leiden geregeld tot ongevallen. Zo kwam in augustus 2018 een 78-jarige Scheemder om het leven aan de Vogelzangsterweg in zijn woonplaats. En in november 2016 botste aan de Voslaan in Winsum een trein van Arriva op een melktankwagen. Bij dat ongeluk raakten achttien treinreizigers gewond.

Onze provincie telt nog twintig 'niet actief bewaakte' spoorwegovergangen.

Sluiten onbewaakte overgangen

ProRail zei vorig najaar haast te willen maken met het sluiten van de resterende 120 onbewaakte spoorwegovergangen in ons land.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat er over vijf jaar geen onbeveiligde overwegen meer zijn.

Lees ook:

- Geschiedenis van ongelukken bij overgang Winsum

- Staatssecretaris: 'Alle onbewaakte overwegen binnen vijf jaar dicht of beveiligd'

- ProRail maakt vaart met sluiting van onbewaakte spoorwegovergangen