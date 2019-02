Deze artiesten staan tijdens Koningsnacht op Helden van Oranje

Jannes is een van de artiesten op het meezingfeest (Foto: ANP)

Jannes, Wolter Kroes, Xander de Buisonjé, Maan en The Partysquad staan dit jaar tijdens Koningsnacht (26 april) in het Groninger Stadspark op het podium tijdens meezingfeest De Helden van Oranje.

Daarnaast staan ook Tim Douwsma, Danny Froger, Quido van de Graaf, Gebroeders Rossig, Team TNT en DJ Maurice eind april op het podium.

Organisatie

Het wordt de derde keer dat het festival in Groningen wordt gehouden. De organisatie is in handen van 4PM Entertainment en E&A Events.

