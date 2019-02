Vrachtverkeer alsnog geweerd uit Termunterzijl en Borgsweer

Stichting Het Groninger Landschap en de gemeente Delfzijl laten het vrachtverkeer van en naar de Breebaartpolder per direct omrijden.

Dat doen ze na aanhoudende klachten van inwoners van Termunten, Termunterzijl en Borgsweer. Ze zijn het lawaai en de trillingen van de passerende vrachtwagens spuugzat. Bovendien blijkt het wegdek niet bestand tegen de zware kiepwagens.



Geen alternatief voor Termunten

De aannemer is bereid zijn vrachtwagens te laten omrijden. Daardoor hoeven ze niet meer door de bebouwde kom van Termunterzijl en Borgsweer. Maar voor Termunten is er geen alternatief mogelijk, zegt Het Groninger Landschap.

Woordvoerder Petra van der Meer: 'De vrachtwagens komen vanuit de polder en rijden langs de dijk. Bij Termunten moeten ze linksaf over de Dallingeweersterweg en Abel Olsderweg. Bij de t-splitsing met de Bongiusweg gingen ze tot nu toe rechtsaf naar Termunterzijl. Vanaf nu gaan ze linksaf naar Barnsum en dan via de provinciale weg n992 naar Delfzijl. Maar ze moeten dus nog steeds via Termunten.'



De werkzaamheden in Polder Breebaart begonnen twee weken geleden. Uit de polder wordt klei afgevoerd naar een gronddepot. De vrachtwagens nemen op de terugweg zand en schelpen mee voor de aanleg van vogelbroedplaatsen in de polder.

Stapvoets

'Per uur passeren er vijf vrachtwagens. Dat is dus zo'n veertig per dag', rekent Van der Meer voor. 'We hadden gehoopt dat dat inmiddels één per uur zou zijn.'

'Maar de planning van de werkzaamheden in de polder is veranderd. Het gaat daar langzamer dan gedacht. En daarom is de verkeersintensiteit nog niet verminderd. We hebben de aannemer wel gevraagd stapvoets langs de huizen te rijden.'

We moesten iets doen, want zo kon het niet langer Petra van der Meer - Groninger Landschap

Tien kilometer om

Al met al rijden de vrachtwagens voortaan zo'n tien kilometer om. En dus gaan de kosten van het project omhoog.

Van der Meer: 'Dan heb je het al gauw over tienduizenden euro's. We moeten nog een oplossing vinden voor wie wat gaat betalen. Maar we moesten iets doen, want zo kon het niet langer.'

Daarnaast wordt na overleg met diverse partijen ook een rijverbod voor de Boog van Ziel ingesteld. Binnenkort wordt gekeken of de oude sluis in Termunterzijl ook schade heeft opgelopen.

