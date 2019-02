RvC-lid FC Groningen stapt op uit onvrede

Chris Visscher is opgestapt als lid van de Raad van Commissarissen van FC Groningen. Reden is onvrede over het beleid van het toezichtsorgaan.

'Het gaat er om dat ik mij een aantal keren niet kon vinden in de werkwijze en de besluitvorming van de raad', aldus Visscher, die verder niet wil reageren.

Voetbalprofessor

Visscher is slechts twee jaar in dienst als RvC-lid. Hij is hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en was in het seizoen 1977/1978 assistent-trainer van Theo Verlangen.

Visscher wordt ook wel de voetbalprofessor genoemd: 'Ik ben wereldwijd een van de wetenschappers met de meeste publicaties over voetbal op zijn naam', zei hij in een eerder interview.

Topsportbegeleiding

In zijn functie als hoogleraar was hij gespecialiseerd in topsportbegeleiding en innovatie binnen het (jeugd)voetbal, waar de bij FC Groningen opgestapte Gerard Kemkers zich onder meer mee bezig hield.

Overige leden

Visscher heeft in januari zijn ontslag aangevraagd. Dat betekent dat het toezichtsorgaan nu nog bestaat uit Jouke Haringsma, Edward Wielens, Erik Kuik en voorzitter Arie Wink.

Laatstgenoemde wordt op termijn opgevolgd door Erik Mulder, nu voorzitter van de selectiecommissie die een opvolger moet aantrekken voor de vertrekkende technisch manager Ron Jans. Eerder droeg Mulder Wouter Gudde al aan als opvolger van directeur Hans Nijland.

'Aangehoord en gehonoreerd'

Wim Entzinger van het stichtingsbestuur van de club laat weten het verzoek om ontslag te hebben gekregen: 'We hebben dat verzoek aangehoord en gehonoreerd.' RvC-voorzitter Wink is niet bereikbaar voor commentaar.

De Raad van Commissarissen bestaat sinds 2003. Visscher is het eerste RvC-lid dat opstapt vanwege onvrede over het toezichtsorgaan.

