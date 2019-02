Gehandicapte broers Frank en Rob hebben geld voor nieuwe bus binnen

Het geld dat nodig was voor een nieuwe bus voor de gehandicapte broers Frank en Rob uit Roden is binnen. Afgelopen zaterdag had de familie Wolf het bedrag van 30.000 euro rond.

'We zijn hartstikke blij dat we nu een nieuwe bus kunnen regelen voor de jongens', vertelt vader Laurens Wolf tegen RTV Drenthe.

Dankzij een doneeractie kreeg het gezin geld om een nieuwe bus aan te schaffen. 'Toen het ingezamelde bedrag rond de 20.000 euro zat zijn we al begonnen met zoeken. We zijn zo blij dat deze actie zo'n succes is geweest.'

Geld uit alle windrichtingen

Vrienden, familie, dorpsgenoten en totaal onbekenden legden het geld bij elkaar. 'Het is werkelijk overal vandaan gekomen. Dit soort acties delen op sociale media heeft wel degelijk effect. Er zijn zelfs mensen aan de andere kant van het land die een donatie hebben gedaan.'

Afhankelijkheid

De broers Rob en Frank hebben de progressieve spierziekte Atexie van Friedreich. Hierdoor kunnen ze niet meer lopen en zijn ze afhankelijk van hun rolstoelen. Met een rolstoel kun je niet al te grote afstanden afleggen, daarvoor was er een busje.

Begin januari dit jaar ging de bus van de familie Wolf kapot. De auto moest met een noodreparatie worden opgelapt en kon alleen nog doorrijden tot de APK. Ineens konden de jongens nergens meer naar toe, niet naar hun dagbesteding in Groningen, niet naar vrienden. De familie had de nodige 30.000 euro die nodig was voor een nieuwe tweedehands bus niet achter de hand. Stichting Gehandicaptensteun Roden besloot een doneeractie te starten.

Taxi geen optie

De broers, beide in de twintig, zijn maar wat blij dat er nu een ander busje komt, want bijvoorbeeld een taxi was geen optie. 'Bij een taxi moet je gaan zitten wachten, moet je regelen en moet je op tijd gaan zitten. Plus, het is vreselijk duur', zegt vader.

De broers hebben altijd een vervoersmiddel nodig als ze de deur uitgaan. 'Zelfs als ze zomers een ijsje gaan eten of naar vrienden gaan.'

'Dit geeft ons wel wat lucht, ook als ouders. Het is natuurlijk belangrijk dat ze in een andere sociale omgeving komen. Anders waren de jongens misschien vereenzaamd op hun kamer.'

Veel ruimte

'We zochten natuurlijk naar een bus waar de twee jongens met de rolstoel in kunnen', zegt vader. 'Daarnaast moeten er ook materiaal zoals tilliften bij kunnen. Er moet dus wel veel ruimte in zitten. Het wordt een Fiat Ducato.'

