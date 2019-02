Meer kankerpatiënten kunnen haar houden dankzij extra hoofdhuidkoeler

De afdeling Oncologie van het Martini Ziekenhuis in Stad heeft een vierde hoofdhuidkoeler gekregen. Daardoor kunnen nu alle kankerpatiënten die daarvoor in aanmerking komen en het willen, gebruik maken van deze methode om haaruitval tegen te gaan.

De hoofdhuidkoeler is gedoneerd door de Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis.

Minder patiënt

Hoofdhuidkoeling kan haaruitval voorkomen bij patiënten met kanker die bepaalde soorten chemotherapie krijgen. Door haaruitval tegen te gaan, voelen mensen zich minder patiënt dan wanneer ze zichtbaar hun haar verliezen.

Grotere groep

Nienke Nieuwenhuis, unithoofd Oncologie, is erg blij met de komst van de vierde hoofdhuidkoeler: 'We merken dat er steeds meer vraag naar is en nu kunnen we de hoofdhuidkoeler aanbieden aan een groter aantal patiënten.

Het slagingspercentage van de hoofdhuidkoeling is afhankelijk van de behandeling met chemotherapie. Dus de koeling is niet bij iedereen effectief, maar bij een grotere groep wel. Natuurlijk moet de patiënt het zelf wel willen; hij of zij moet een paar uur langer in het ziekenhuis blijven en niet iedereen heeft dat er voor over'.

Goed voor je eigenwaarde

Georgie Doornbos, patiënt in het Martini Ziekenhuis, is heel blij met de mogelijkheid van hoofdhuidkoeling. 'Doordat ik mijn haar behoud tijdens de chemotherapie kan niemand zien dat ik ziek ben, dus houd ik zelf de regie. Je omgeving reageert op ziek zijn en vindt het soms lastig om hiermee om te gaan.

'Het is goed voor je eigenwaarde als je zelf de keuze hebt om het te vertellen', vervolgt Doornbos. 'Zowel voor vrouwen als voor mannen. Doordat je je haar behoudt, pak je je oude leven ook veel sneller weer op'.