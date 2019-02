Winkels openen weer, maar Musselkanaal 'wil dat gat kwijt'

Vijf maanden na de grote brand in het centrum van Musselkanaal zijn drie van de negen getroffen winkels weer open op een andere plek.

Deze week opende Tom van der Zwaag zijn elektronicazaak op een nieuwe locatie. 'Het is een soort bevrijding. De verzekering was een hele kwestie.' Van der Zwaag heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Henk Leenders van de ondernemersvereniging probeert er ook positief tegenaan te kijken.

'We willen dat gat kwijt'

Toch weet Leenders niet zeker of het helemaal opgelost wordt. 'Er zijn beleggers bij betrokken en die willen huurders in hun pand.' Hij zegt wel toe zijn uiterste best te doen om het gat dat geslagen is in het centrum van Musselkanaal te herstellen. 'We willen dat gat kwijt. We trekken er hard aan.'

Leenders erkent dat het lastig is om in deze tijd weer fysieke winkels op te zetten. Toch gaat hij ervan uit dat de andere door brand getroffen winkels weer terugkeren in Musselkanaal.

Lees ook:

- 'Musselkanaalsters zijn heel trouw, de mensen komen echt wel weer'

- Eerste door brand getroffen Musselkanaalster ondernemers hebben weer winkelpand

- In beeld: de schade bij de brand in Musselkanaal