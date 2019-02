Sappemeer heeft weer stroom; klanten hebben recht op compensatie

De stroomstoring in Sappemeer is verholpen. Netbeheerder Enexis bevestigt een melding van een bewoner hierover.

De storing begon dinsdagnacht rond één uur in de Goudsbloemstraat en omgeving. Zo'n 25 aansluitingen hadden er uiteindelijk last van. Eerder gaf Enexis nog een ruwe schatting van vijftig tot honderd klanten.

Kabelbreuk

De storing ontstond door een spontane kabelbreuk. Om de locatie van de breuk te kunnen achterhalen, moest Enexis tijdelijk een hogere spanning op de kabel zetten.

'Om te voorkomen dat de installaties in de betrokken woningen daardoor schade zouden oplopen, hebben we de hoofdzekeringen in alle woningen tijdelijk verwijderd. Daardoor duurde het even voordat het probleem kon worden gelokaliseerd', licht woordvoerder Loek de Lange van Enexis toe.

Spanningsloos

Bij woningen waar de bewoners niet thuis waren, moest de lokale stroomtoevoer tijdelijk worden afgesloten. 'Dat opgraven van zo'n aftakking en die vervolgens spanningsloos maken kost uiteraard ook tijd', aldus De Lange.

Rond 14.40 uur hadden alle woningen weer elektriciteit.

Compensatie

Omdat de stroomstoring langer dan vier uur duurde, hebben de getroffen klanten recht op een zogeheten compensatievergoeding. Dit is bij wet vastgelegd. Mensen krijgen deze vergoeding automatisch op hun rekening gestort door Enexis.

Bij storingen die vier tot acht uur duren, bedraagt de vergoeding standaard 35 euro. Bij storingen die langer dan acht uur duren, zoals in Sappemeer, krijgen klanten 35 euro plus 20 euro voor iedere vier uur.

