Violist uit Wagenborgen op tournee met Keltische band: 'Het klikte meteen'

De 27-jarige violist Sebastiaan Hidding uit Wagenborgen is sinds eind vorig jaar lid van de Engelse band The Dolmen. Die band bestaat sinds 1990 en heeft een grote fanschare onder liefhebbers van Keltische folkrock. Komende zaterdag is hij samen met The Dolmen voor het eerst in Groningen te zien.

'Ik was fan van André Rieu'

Op zijn zevende wist hij het: ik word violist. 'Ik was fan van André Rieu. Als hij op televisie was, rende ik naar beneden om hem te zien. Dat vond ik prachtig', vertelt Hidding in zijn favoriete Ierse pub in Groningen. 'Nadat ik samen met m'n moeder een concert van hem had gezien heb ik de knoop doorgehakt: ik ga vioolspelen.'

Blauwe maandag naar de Popacademie

Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Hidding ging een blauwe maandag naar de Popacademie en speelde ondertussen in allerlei bands. In zijn eigen folkband Highland Sell-outs, maar ook bands als Rapalje en The Given Horse maakten gebruik van zijn viooltalent. Sinds eind vorig jaar maakt hij deel uit van The Dolmen.

'Het klikte meteen'

De Keltische folkrockband The Dolmen bestaat sinds 1990 en is een bekende naam onder liefhebbers van het genre. Toen hij hoorde dat de band opzoek was naar een violist, wachtte Hidding geen moment.

'Ik heb ze een open sollicitatie gestuurd en werd uitgenodigd om naar Engeland te komen. Het klikte meteen. Zo goed zelfs dat ze me direct vroegen bij de band te komen. Een paar dagen later stond ik met ze op het podium in Glastonbury.'

Het nummer 'Free will' van The Dolmen:



'Het wordt een heel mooi avontuur'

Voor Hidding is het een droom die uitkomt. 'Met zo'n grote band meespelen en in Europa touren, ga maar na: dat is te gek', vertelt hij. 'Ik heb mijn vakantie afgezegd. Het wordt een heel mooi avontuur. Ik heb er zin in.'



Komende zaterdag is The Dolmen met Sebastiaan Hidding te zien in EM2 op het Suikerunieterrein in Groningen.