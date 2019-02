Bereila al ruim 45 jaar een begrip in iedere snackbar

Er is geen snackbar in Nederland te vinden waar niet iets van het Bereila te vinden is. Die stelling durft directeur Martin Poelhorst wel aan.

Is het geen sauspomp dan is het wel een au-bain-mariesysteem, Ras fritesmachine of dipsauzenwarmer. De producten vinden vanuit Bedum hun weg in de Benelux, maar ook daarbuiten.

Het maken van een frikandel speciaal, patat oorlog of lekkerbek met remoulade saus is vrijwel onmogelijk zonder dat er een dispenser van Bereila aan te pas komt. Karakteristieke blinkende tuiten van roestvrijstaal (rvs) met dito deksels plus pomp om emmers saus helemaal leeg te krijgen.



Be+Rei+La = Bereila

In het bedrijfspand aan de Industrieweg werden aanvankelijk mengsmeringapparaten gemaakt. In 1955 werd het bedrijf opgericht door de heren Berghuis, Reineking en Laanstra. De eerste letters van hun achternamen leidde tot de naam Bereila.

Er werden patenten verworven en de productie ontwikkelde zich gunstig. Ook werd een apparaat om poederfrites te maken geïntroduceerd. Via Rixona in Warffum werd dat een veel verkocht product in Japan en Azië.

Koers naar dispensers

Tot de oliecrisis begin jaren zeventig van de vorige eeuw zich in alle hevigheid aandiende. Toen viel de markt voor mengsmeer grotendeels weg en bleek het ondernemerschap bij de drie.

Terwijl de verloop via Rixona onder de merknaam Ras nog doorging werd bij Bereila de koers verlegd naar dispensers voor het doseren van sauzen. Dat bleek een schot in de roos.

We schreven het jaar 1971 en ruim 45 jaar later is Bereila in cafetaria, restaurant en sauzenland niet meer weg te denken

Dispenser voor veel merken

Het is niet alleen Bereila wat er op de deksel van de dispenser staat. Er wordt ook geproduceerd voor zogeheten private labels. Remia, Gouda's Glorie, Oliehoorn, Van Wijngaarden, Kraft Heinz en Unilever zijn hierbij prominente namen.

Overname

Sinds 17 maart 2017 is Martin Poelhorst directeur. In 1967 geboren in Sappemeer en uiteindelijk in Klazienaveen belandt. Poelhorst nam het stokje over van de heer J.H Berghuis. Poelhorst was in dienst bij de Asept Group uit Zweden en met zijn aantreden was de overname door dat bedrijf een feit.

Zware pompen

Asept is ook gespecialiseerd in de productie van sausdispensers, maar niet in een roestvrijstalen (rvs) uitvoering. Dat was voor hen een aanvulling. Het produceren van rvs is de onderscheidende waarde van Bereila.

'Wij voeren onze pompen relatief zwaar uit en geven drie jaar garantie. Daarnaast besteden we veel tijd aan voedselveiligheid en certificatie.'

Wij kunnen aantonen dat we helemaal schoon zijn en dan heb je als producent wel een streepje voor hoor Martin Poelhorst - Directeur Bereila

Streepje voor

In het zogeheten pomphuis zitten siliconenringen en daar mogen geen enkele sporen van aangetroffen worden in de sauzen.

'Niet iedere producent hecht daar evenveel waarde aan, maar wij besteden veel tijd aan het testen aan de hand van Europese normen. Wij kunnen aantonen dat we helemaal schoon zijn en dan heb je als producent een streepje voor hoor.'

Recordcijfers

Asept is wereldwijd actief, maar zocht naar een verkooppunt voor de Benelux. Poelhorst vertegenwoordigt het moederbedrijf nu in Nederland en België.

Asept maakt deel uit van het Zweedse technologiebedrijf Lagercrantz Group. Een beursgenoteerde onderneming en om die reden kan de directeur geen uitspraken doen over omzet- en productiecijfers. Wat hij wel kwijt wil is dat het eerste jaar na de overname qua omzet en verkochte aantallen een recordjaar was.

Trots

Van oudsher is Bereila een traditioneel maakbedrijf. Vijftien man personeel, waarvan de meesten al lange dienstverbanden hebben. Rondlopend op de werkvloer voel je de trots. Gekleed in blauwe overalls spat de werkvreugde er vanaf. Of ze nu aan het lassen zijn of dat een serie dispensers ingepakt wordt.

Dynamischer

'We komen van ver. Het is van oudsher een traditioneel conservatief bedrijf. Er werd weinig aan innovatie gedaan. We maken nu de beweging om dynamischer te worden en beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt.'

Personeel wil

Meer commercieel denken en de organisatie professionaliseren komt volgens Poelhorst qua anders denken op het juiste moment.

'Het personeel zat te wachten op vernieuwing en verandering. Ze zijn trots en vakbekwaam, die met liefde aan het product werken wat ze maken.'

Goede voorbeeld

De vraag die zich aandient, is hoe een organisatieverandering vorm te geven? 'Ik heb niet gezegd dat het anders moest, maar laat vooral zien dat het anders kan. Door bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden lager te beleggen.'

Er warengewoon veel dingen niet geregeld toen ik hier kwam Martin Poelhorst - Directeur Bereila

Stuurbaar maken

Bereila 2.0 gaat straks het derde jaar in, bij Asept loopt een boekjaar van april tot april, en de nadruk ligt nu op het aanpakken van de automatisering en het beter stuurbaar maken van de bedrijfsvoering met behulp van adequate managementinformatie.

Zo brengt Poelhorst meer structuur. 'Er waren gewoon veel dingen niet geregeld toen ik hier kwam. Functies waren bijvoorbeeld niet beschreven, er waren amper persoonlijke beschermingsmiddelen en de website en productbrochures waren niet meer van deze tijd.'

Moderne verf

Voor dat laatste werd een bureau in de arm genomen om er een moderne verf overheen te gooien. 'Het is nu een kans om alles zowel commercieel als organisatorisch voor de toekomst opnieuw in te richten en te bouwen.'

Nominatie

De veranderingen werpen hun vruchten af. Zo werd Bereila tijdens de Horecava in januari dit jaar, de grootste horecavakbeurs van Nederland, genomineerd voor een Innovation Award in de categorie Equipment en Services. Met een pomp waarbij geen verspilling optreedt en flacons goed geleegd worden.

De fretuspomp wijkt af van het traditionele rvs. Het hard plastic pompje komt bij het moederbedrijf vandaan en de plaat met houders waar de pomp andersom opgezet wordt is van rvs. Dat laatste zorgde voor een Bereila handtekening.

Zichtbaarheid

Er werd niet gewonnen, maar de nominatie voelde als de hoofdprijs, zo verraden de twinkelende ogen van Poelhorst. 'We worden nu gezien en daar hebben we veel voor moeten doen.'

Daar hoort actief zijn op social media bij. We laten veel zien via LinkedIn en een eigen Facebookpagina. We zien dat er bijvoorbeeld nu belangstelling van klanten via Facebook is en dat hebben we niet eerder meegemaakt.'

Volume krijgen

Het nieuwe product wordt sinds een tijdje afgenomen door sausfabrikanten. 'We hebben ook directe verkoop vanuit de follow-up van de Horecava. Als er echt volume uit voort komt, is het interessant voor ons en gaan we er mee door.'

Gent en Hamburg

Om de zichtbaarheid verder te vergroten is Bereila regelmatig te zien op beurzen. Dit jaar alleen in Nederland, maar volgend jaar mogelijk ook in Gent en Hamburg. De laatste twee zijn grote belangrijke podia in Europa om je als onderneming aan de markt te laten zien.

Nog een innovatie

Een andere innovatie is de elektrische dispenser. Dat succesvolle concept komt nog uit de koker van ex-eigenaar/directeur Berghuis weet Poelhorst. 'Vanaf 1990 had Bereila een pneumatisch systeem. Elektronisch is een vooruitgang voor de eindgebruiker. Er is geen compressor meer nodig en er zijn veel meer instellingsmogelijkheden. Het werkt snel en er is geen verspilling.'



Bereila streeft absoluut groei na waar het gaat om marktaandeel, volume en omzet, maar continuïteit voor nu en voor in de toekomst staat centraal. 'We willen iedereen op een goede manier aan het werk houden. We hebben goede metaalbewerkers in dienst die creatief en inventief zijn. Dat moet vooral zo blijven.'

Lees ook:

- Alle berichten van Noordzaken