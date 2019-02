Deel dit artikel:













Drugsoverlast Vlagtwedde vooral door jongeren onder 18 Het schoolplein krijgt straks een hek en beukenhaag tegen de overlast (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De drugsoverlast in Vlagtwedde komt voor een groot deel door 'jonge kinderen', zegt wethouder Wietze Potze. 'Je praat over jongeren in de leeftijd van veertien tot achttien jaar.'

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Volgens Potze (PvdA) moet jongerenwerk een rol spelen in de oplossing van de problemen. 'En de politie heeft er ook een belangrijke rol in als het gaat om handhaving.' Ook het onderwijs en ouders worden bij het oplossen van de problemen betrokken. 'Zwaardere middelen' Eerder liet Potze al weten dat de overlast niet alleen voortkomt uit hasj- en wietgebruik, maar dat er 'ook zwaardere middelen worden gebruikt'. Schoolplein Om de overlast rond het schoolplein in Vlagtwedde te beperken wordt daar de komende tijd een hek en een beukenhaag geplaatst. Die moeten het schoolplein na schooltijd hermetisch afsluiten. Op het schoolplein was lange tijd een conciërge dagelijks bezig om voor schooltijd lege drugszakjes op te ruimen. 'Bij het plein staan nu al borden, maar die houden nog niet veel jongeren tegen. De politie kan nu wel handhaven, maar een fysieke afscheiding gaat echt helpen.' Voor verplaatsing van het probleem is de wethouder niet bang: Potze ziet ook op andere plekken overlast, en wil per plek kijken hoe hij de problemen gaat oplossen. We gaan de goede kant weer op wat het weer betreft, maar misschien de verkeerde kant als het om overlast gaat Wietze Potze - wethouder Zorgelijke ontwikkeling Potze noemt de drugsoverlast een zorgelijke ontwikkeling, al vindt hij het ook niet helemaal uniek. 'De problemen spelen landelijk, en we hebben ze in onze gemeente ook wel in Ter Apel gehad. Ook in Bellingwolde speelt wel iets.' Overlast wordt niet minder Potze heeft niet de indruk dat de overlast in zijn gemeente minder wordt. 'Het verschilt wel. Dat heeft onder andere met het weer te maken. Bij slechter weer merk je dat de overlast ook wat afneemt. We gaan de goede kant weer op wat het weer betreft, maar misschien de verkeerde kant als het om overlast gaat.' Lees ook: - Westerwolde gaat drugsoverlast op schoolpleinen Vlagtwedde te lijf