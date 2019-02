Blaarkoptweeling geboren: 'Een is vernoemd naar jullie verslaggever'

Bij het Bezoekerscentrum Reitdiep in de stad Groningen is woensdag een blaarkoptweeling geboren.

Voor medewerker Jan Moerkerk is het een bijzonder verschijnsel: 'Ik werk hier nu tien jaar, en dit is pas de tweede keer dat ik het zie gebeuren.'

Doorverkocht

Jaarlijks worden in het centrum aan de Wolddijk in Stad meerdere kalfjes geboren. Het Groninger landschap heeft namelijk tien Groninger blaarkopkoeien in eigen beheer. 'De koekalfjes blijven bij ons. De stieren verkopen we dit jaar weer door voor het nageslacht. Die gaan voornamelijk naar biologische boeren', legt Moerkerk uit.

RTV Noord-koe

Hoe de blaarkoptweeling heet? 'De één heet Elwin', zegt Moerkerk. 'Vernoemd naar jullie radioverslaggever die hier gisteren was. De ander heet Marije, vernoemd naar een collega van mij, haha.'

