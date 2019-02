Zo gaat de politie Noord-Nederland te werk bij een vermissing

Na een maandenlange zoektocht werd dinsdag het levenloze lichaam van de vermiste Robert Huter uit Haren teruggevonden in het water bij de Winschoterkade in Stad.

Wanneer komt de politie in actie bij vermiste personen en hoe zoeken ze? Liekel Faber, specialist vermiste personen voor de politie Noord-Nederland, doet een boekje open.

Vooral uit instellingen

Ieder jaar raken in de provincie zo'n 1000 personen per jaar vermist, en een deel van die zaken komt bij Faber terecht. 'Een groot deel van de vermissingen zijn vermissingen uit instellingen. Zo'n 75 procent ongeveer. Dan heb ik het over jongeren in gesloten jeugdzorg, alzheimerpatiënten of psychiatrisceh patiënten.'



Social media kan in ons nadeel werken, als er bijvoorbeeld onjuiste informatie wordt verspreid Liekel Faber - opsporingsdeskundige

Zoekgebied

'Een vermissing is urgent wanneer er sprake is van suïcide bijvoorbeeld', vervolgt Faber. De politie zoekt daarbij op verschillende manieren. 'We hebben altijd een zoekgebied. Is iemand lopend vertrokken, dan zoek je dichter bij huis. Als iemand met de auto is vertrokken zoek je logischerwijs veel verder weg.'

Een belangrijk punt is om te kijken of iemand een telefoon bij zich heeft, dan zijn er namelijk meer mogelijkheden en kun je GPS-signalen gebruiken.'

Social media biedt in veel gevallen een uitkomst voor de politie. 'Tips worden snel gedeeld. Maar het kan ook in ons nadeel werken, als er bijvoorbeeld onjuiste informatie wordt verspreid', legt Faber uit.

Burgeracties

De 72-jarige Huter, die woensdag werd teruggevonden, was sinds eind vorig jaar vermist. Wat volgde was een uitgebreide zoekactie door de politie, maar ook burgers.

Het is volgens Faber goed dat dit soort burgeracties op touw worden gezet, maar het moet volgens hem wel in goede banen worden geleid. 'Daar is nu nog veel onduidelijkheid over. We willen het erg graag zelf coördineren, maar kunnen niet voorkomen dat mensen zelf gaan helpen.'

Één van de nog lopende Groningse vermissingszaken is de 69-jarige Reint Bakker uit Godlinze. Hij wordt sinds 20 januari vermist. Afgelopen weekend zochten vrijwilligers met speurhonden naar hem bij Farmsum, maar zonder resultaat.



