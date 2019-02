Bouw grootste zonnepark van Nederland begonnen

Langs de A7 bij Kolham is woensdagmiddag de aanleg van het voorlopig grootste zonnepark van Nederland van start gegaan. Het park wordt 117 hectare groot en telt liefst 430.000 zonnepanelen.

Wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen is er trots op: 'Het is belangrijk om van het gas af te gaan. We zitten hier op deze locatie hemelsbreed misschien een kilometer van de landerijen van boer Boon, waar het eerste gas is gevonden. Dat nu uitgerekend hier het allergrootste zonnepark van Nederland komt, ben ik supertrots op.'

32.000 huishoudens

De bouw en exploitatie van Zonnepark Midden-Groningen is in handen van de Chinese zonneparkgigant Chint Solar en dochterbedrijf Astronergy.

Het zonnepark moet voldoende stroom gaan opwekken voor ruim 32.000 huishoudens. Al nuanceert de ontwikkelaar dit meteen: 'Dit park blijft 25 jaar staan. In die periode gaat ons energiegebruik nog wel veranderen. We gaan van het gas af, we gaan elektrisch rijden. Uiteindelijk zullen we dus wel meer stroom nodig hebben dan wij hier nu gaan maken', stelt Diederik Apotheker, hoofd ontwikkeling Nederland bij Chint Solar.

Eind dit jaar klaar

Vanuit Kolham wordt er een kabel aangelegd naar het TenneT-station in Kropswolde. Vanaf daar gaat de opgewekte zonnestroom het landelijke elektriciteitsnet op.

Het is de bedoeling dat het gloednieuwe zonnepark uiterlijk eind dit jaar in gebruik wordt genomen. Dat moet ook, om de subsidietoekenning niet in gevaar te brengen.

Het terrein langs de A7 bij Kolham waar het megazonnepark komt (Foto: Jetta Post/RTV Noord)

