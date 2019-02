Wie liet deze man bewusteloos achter na een ongeluk?

Een bont en blauw gezicht, meerdere hechtingen en schaafwonden. Jack de Wit uit Groningen lag maandagmorgen een poos bewusteloos op de weg na een ongeluk. Hij en zijn vrouw zijn nu op zoek naar getuigen.

De Wit fietst 's ochtends vroeg van zijn huis in de wijk Beijum naar zijn werk in het zuiden van de stad. Om kwart voor zes gaat het mis op de Berlagebrug over het Eemskanaal.

Bewusteloos

Het is nog donker als hij van achter zich een brommer hoort aankomen. De bestuurder is in gesprek met iemand op een fiets die hij voorttrekt. Even daarna halen ze De Wit in. Als ze met z'n drieën naast elkaar rijden, haakt het brommerstuur in het stuur van de fiets van het slachtoffer.

Alleen achtergelaten

De Wit valt met zijn gezicht op de grond en raakt bewusteloos. Als een ambulance even later arriveert, ligt hij nog steeds op het asfalt en is er verder niemand meer in de buurt. Hij komt na drie kwartier bij in de ambulance.

Naar omstandigheden gaat het op dit moment goed met De Wit. Hij doet vrijdag aangifte. Naar aanleiding van een oproep op Facebook hebben zich al enkele tipgevers gemeld bij het slachtoffer.