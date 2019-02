Scheuren in woningen en een verzakte weg: Termunten is boos

Bewoners van de Abel Olsderweg in Termunten hebben het helemaal gehad met de af en aan rijdende vrachtwagens in hun straat. De vrachtwagens vervoeren zand vanuit de Breebaartpolder en gebruiken de weg om naar het depot te rijden waar de grond gestort.

De zwaarbeladen vrachtwagens hebben de klinkerweg flink toegetakeld en volgens de bewoners veroorzaken de trillingen scheuren in hun woningen.

Weg afgezet

Het zwaarst beschadigde stuk weg is inmiddels afgezet. De vrachtwagen hebben diepe geulen in de weg getrokken en de klinkers liggen schots en scheef. 'Levensgevaarlijk', zeggen de bewoners van de Abel Olsderweg, 'helemaal als het donker is. De straatverlichting laat te wensen over en dan zie je niet dat die klinker soms gewoon recht omhoog staan.'



Ik hou mijn hart vast als ze hier langs rijden Rona Bultje - buurtbewoner

'Harma Boer voorspelt een mooi weekend', zegt buurtbewoner Rona Bultje. 'Dan komen de eerste motorrijders weer te voorschijn. Ik hou mijn hart vast als ze hier langs rijden.' Buurvrouw Jolanda van Engen - Lulofs valt haar bij: 'We hebben meteen tegen de gemeente Delfzijl en het Groninger Landschap gezegd dat dit tot problemen zou gaan leiden. Nou, hier zie je wat wij hebben voorspeld.'

Niet luisteren

Wat de bewoners steekt is dat er slecht naar ze wordt geluisterd. Bultje: 'We worden van het kastje naar de muur gestuurd met onze klachten. De gemeente verwijst naar het Groninger Landschap en omgekeerd. Dat schiet niet op. Er was ons toegezegd dat het aantal vrachtwagens per uur zou verminderen, maar ik heb vanmorgen nog tweeëntwintig geturfd in een uur.'

Weg omgelegd

Inmiddels heeft het Groninger Landschap ingegrepen. De vrachtwagens slaan aan het eind van de Olsderweg niet meer af naar Termunterzijl, maar rijden nu via Baamsum naar het gronddepot. 'Gelukkig maar', verzuchten de buurtbewoners. 'Je moet er niet aan denken dat die zware zandauto's de historische brug De Boog helemaal kapot rijden.'

Lees ook:

- Vrachtverkeer alsnog geweerd uit Termunterzijl en Borgsweer

- Termunten is nog niet verlost van zwaar vrachtverkeer

- Grote opknapbeurt voor Polder Breebaart van start