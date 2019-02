Wiebes: geen voorrang kleine initiatieven op grote zonneparken op netwerk

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ziet niets in een voorrangsregel voor kleine zonne-initiatieven om zo het gebrek aan aansluitcapaciteit te omzeilen.

De Groninger Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en William Moorlag (PvdA) dringen er bij Wiebes op aan om aansluitingen van zonnepanelen voor kleine bedrijven en verenigingen voor te laten gaan op grote zonneparkprojecten.

Vertraging klimaatdoelen

Maar Wiebes wil daar nog niet aan. Hij zegt dat het plaatsen van kleine projecten boven grote projecten zorgt voor vertraging van de klimaatdoelstellingen.

'Dat is niet iets wat rechtstreeks helpt', stelt Wiebes. 'Ik zoek mijn heil in oplossingen van het capaciteitsprobleem in plaats van voorrangsregels.'

Voetbalvereniging

Aanleiding voor hun pleidooi is de situatie bij voetbalvereniging Nieuw Buinen. De club uit de Kanaalstreek wilde zonnepanelen op het dak van het clubhuis plaatsen, om zo een besparing op de energienota te realiseren. De club wilde daar zelf tienduizenden euro's voor investeren, en kreeg daarnaast een subsidie van 21.000 euro.

Grote parken

Netbeheerder Enexis weigert de panelen echter op het netwerk aan te sluiten, omdat er een capaciteitsprobleem is. Er wordt gewerkt aan extra capaciteit op het net, maar die capaciteit is bedoeld voor grote wind- en zonneparken. Ook de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerrein Emmen (VPB) heeft met de gevolgen te maken.

Maar ook dat overtuigt Wiebes niet. Volgens Wiebes is het probleem geen landelijk probleem en ziet hij de noodzaak niet om dat op korte termijn te veranderen.

Lees ook:

- Besparingswens vv Nieuw Buinen valt in water door mededeling Enexis