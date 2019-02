Minister onderzoekt vergoeding voor Statenleden

Er komt een onderzoek naar de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen. Dat schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer dacht dat er bijna drie miljoen euro beschikbaar was voor een ruimere vergoeding. Volgens de minister is dat geld al wegbezuinigd.

Of het onderzoek iets oplevert is de vraag, want al eerder adviseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur de vergoeding voor Statenleden niet te verhogen of te verlagen. Volgens de Raad is een Statenlid, een raadslid of een algemeen bestuurslid van een waterschap een lekenfunctie, en moet dat ook zo blijven.