Gemeenten staan in top 5 van grootste schuldeisers

Gemeenten zijn nog steeds stugge schuldeisers. Dat zegt de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK.

De vereniging stelt ook vast dat gemeenten in de top 5 staan van schuldeisers van mensen met betalingsproblemen.

Kritiek ombudsdman

De NVVK reageert hiermee op een rapport van de Nationale Ombudsman. Die concludeerde onlangs dat overheden het schuldenaars door hun manier van invorderen nog moeilijker maakt om uit de schulden te komen.

De ombudsman wil dat gemeenten in ieder geval onderscheid maken tussen burgers die niet willen of niet kunnen betalen. Volgens de NVVK zijn waterschappen niet meer terug te vinden in de schuldeisers top 5.