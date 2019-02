Voorzitter schadeloket zwaait af met een boodschap: 'Breng de rust terug'

Niet tevreden, wel hoopvol. Met dat gevoel trekt scheidend voorzitter Bruno van Ravels van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) vandaag voor het laatst de deur achter zich dicht in Hoogezand. Na een krap jaar keert hij terug naar de Raad van State in Den Haag.

Dat hij niet langer dan een jaar voorzitter van het schadeloket zou zijn, stond van te voren al vast. Van Ravels is door het kabinet als kwartiermaker in Groningen geplaatst om de schadeafhandeling weer op gang te brengen.

Hoofdpijndossier

Het is een monsterklus, die in de ogen van het kabinet op het lijf is geschreven van Van Ravels. De voormalig advocaat en hoogleraar bestuursrecht heeft ervaring met dit soort hoofdpijndossiers. Zoals de uitbreiding van Schiphol dat zorgde voor duizenden schadeclaims van omwonenden.

Van Ravels peinst er dan ook niet over om de klus af te wijzen. 'Als het kabinet zo'n beroep op je doet, zeg je geen nee.' Zijn benoeming komt met stoom en kokend water tot stand. Op 19 maart moet het nieuwe schadeloket open gaan. Twee weekenden daarvoor wordt Van Ravels pas gevraagd.

Hemel en aarde bewogen

'Op een zaterdag krijg ik een sms van Sander Dekker (minister van Rechtsbescherming red.) of ik die maandag daarop een kop koffie wil drinken', zegt Van Ravels. 'Dat heb ik gedaan en een paar uur later was het rond.'

Bij de Raad van State, de werkgever van Van Ravels, moet in de weken daarna hemel en aarde worden bewogen om een tijdelijk vertrek mogelijk te maken. Op de laatste vrijdag voordat de rechter naar Groningen gaat, moet hij hoogstpersoonlijk nog uitspraak doen in zo'n dertig zaken die voorrang krijgen.

Haastige spoed?

Volgens Van Ravels laat dit zien hoe belangrijk de Raad van State en het kabinet de problematiek in Groningen vindt. Maar haastige spoed is zelden goed. Is dat ook in dit geval zo?

'Haast was geboden. Maar je kunt wel zeggen dat er niet meteen een organisatie stond die alles aankon', zegt Van Ravels. 'Vergeleken met andere organisaties is het inderdaad wel heel snel gegaan. Maar je ziet nu dat er een organisatie staat, die deze opdracht naar verwachting aan kan.'

Hoop en zorgen

En dat stemt Van Ravels hoopvol. 'Zo'n negenduizend gedupeerden hebben inmiddels een deskundige op bezoek gehad of er is een datum gepland', zegt hij.

Tegelijkertijd zijn er net zoveel gedupeerden die nog wachten. 'En daarom ben ik niet helemaal tevreden. Het liefst had ik alle schademeldingen afgehandeld. Dit verdient nog onze aandacht. Het moet sneller', zegt Van Ravels.

Maatregelen

De laatste maanden heeft Van Ravels maatregelen genomen om de boel in een stroomversnelling te brengen. Vooral het toegenomen aantal deskundigen is belangrijk. 'Eerst hadden we er vijftien per dag. Nu zo'n 120.'

Op de dag van zijn afscheid komt Van Ravels nog met zijn laatste wapenfeit. De directeur van Patrimonium zet zijn handtekening onder een overeenkomst zodat de woningcorporatie zelf aan de slag kan met aardbevingsschades. Tientallen andere verhuurders volgen de komende maanden en het moet de schadeafhandeling versnellen.

Rust

Al met al is Van Ravels krap een jaar één van de hoofdrolspelers in het aardbevingsdossier. Hoewel zijn organisatie zo nu en dan in de schijnwerpers stond, bleef hij zelf vaak op de achtergrond. Sleutelend aan plannen hoe het beter kan.

Dat sleutelen kan je beter ongestoord doen. En wat Van Ravels betreft moet er 'meer rust' in het aardbevingsdossier komen. 'Bedenk niet elke keer iets nieuws als het mis gaat, maar probeer de problemen op te lossen en de breng de rust terug.'

Opvolger

Na vandaag is het aan Bas Kortmann om de rust te bewaren als het om schadeafhandeling gaat. Hij en Van Ravels kennen elkaar al lang. 'Ik ben ooit bij hem afgestudeerd', zegt de scheidend voorman.

Het was vanaf het begin af aan al de bedoeling dat Kortmann de opvolger zou zijn van Van Ravels. De twee werkten nauw samen. Van Ravels. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed gaat doen.'

