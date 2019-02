56 studenten moeten op zoek naar een andere kamer

De studenten die een kamer huren in met monumentale Rikkers-Lubbershuis moeten op zoek naar een ander onderkomen. De gemeente Groningen staat niet langer toe dat de internationale studenten in het pand wonen.

In eerste instantie heeft de gemeente een vergunning verleend voor het verhuren van kamers in het pand, maar die vergunning is ingetrokken. Dat is gebeurt nadat omwonenden bezwaar hebben gemaakt bij de bezwaarschriftcommissie. Die commissie zag de bezwaren als gegrond en vervolgens heeft het gemeentebestuur besloten dat er geen kamers meer verhuurd mogen worden.

Omwonenden lieten eerder al weten veel last te hebben van de studenten. De gemeente eist niet dat de huurders per direct het pand verlaten, samen met de eigenaar kijkt het gemeentebestuur naar alternatieve woonruimte.

