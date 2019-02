Donar gaat onderuit in eerste duel halve finale beker tegen Leiden

De basketballers van Donar hebben de eerste wedstrijd van de halve finale van de beker verloren van ZZ Leiden. De huidige koploper van de Dutch Basketball League was met 66-71 te sterk. De return in Leiden wordt gespeeld op zaterdag 16 maart.

De start van Donar was niet goed. Door onder anderen twee keer balverlies liep Leiden meteen uit naar een 0-6 voorsprong. De eerste score van Donar viel na ruim drie minuten spelen via een driepunter van Thomas Koenis en dankzij een score van Sean Cunningham wist Donar de zaken om te draaien: 7-6.

Niet lang genieten

Donar kon niet lang genieten van de voorsprong want Leiden liep daarna snel uit naar 8-16. Uiteindelijk werd het einde van het eerste kwart bereikt met de stand 12-21. In het tweede kwart slaagde Donar er in de achterstand snel te verkleinen. Driepunters van Jason Dourisseau en Rienk Mast brachten het verschil terug naar twee punten: 23-25. Daarnaast viel Teddy Gipson op met een block waarmee hij een score van Leiden wist te voorkomen.

Aanhaken

De Groningers bleven aanhaken al was de voorsprong wel steeds voor Leiden. Vooral Darius Thompson was op schot voor de gasten. Rienk Mast zorgde er echter een paar seconden voor het einde van het tweede kwart voor dat Donar de rust in ging met een 35-34 voorsprong.



Driepunters

Leiden zorgde er in het derde kwart snel voor dat de rollen weer werden omgedraaid. Twee driepunters van Clayton Vette brachten de stand op 37-42. Het spel was in deze periode zeer slordig, Donar had moeite met scoren en Leiden liep verder uit: 46-56. Een driepunter van Thompson luidde het einde van het derde kwart in: 48-59.



Vierde fout Mast

In het begin van kwart vier liep Mast, op dat moment topscorer van Donar met 11 punten, tegen zijn vierde persoonlijke fout aan. Hij werd vervangen door Laron Dendy die tot dan amper nog had gespeeld in dit duel. Het spel van Donar werd er alleen maar slechter op en Leiden profiteerde: 50-65. Donar wist in de rommelige wedstrijd het verschil nog wel te verkleinen, mede dankzij een driepunter van Arvin Slagter en Thomas Koenis.



Vlam in de pan

In de slotfase sloeg de vlam even in de pan, kregen Koenis en Worthy de Jong het met elkaar aan de stok en kreeg Maurice Watson van Leiden een technische fout. Dankzij de benutte vrije worpen van Gipson bracht Donar het verschil terug: 64-69. De laatste score was voor Sean Cunningham die de eindstand bepaalde op 66-71.



Topscorers

Topscorer van Donar was Thomas Koenis met 14 punten, Mast was goed voor elf punten en Gipson voor tien. Aan de kant van Leiden maakte Darius Thompson de meeste punten: 20.

