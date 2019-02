Minister tegen Treant-bestuurders: communiceer eindeloos

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil dat Treant Zorggroep de plannen voor het Refaja Ziekenhuis 'eindeloos, oeverloos en zeer intensief' communiceert met de regio.

Dat zei Bruins woensdagmiddag in een overleg met de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij reageert daarmee op vragen van onder meer het CDA.

Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vraagt zich na uitspraken van bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis af, of er voldoende overleg was in de regio over de plannen. Feenstra noemde de plannen niet concreet genoeg.

'Pap is nog niet gestort'

Minister Bruins benadrukt dat de plannen van Treant om onder meer de spoedeisende hulp in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal te sluiten 'voornemens' zijn.

'We staan helemaal aan het begin, het is niet zo dat de pap al gestort is en dat het besluit al is genomen', zegt Bruins. De minister wil dat de verdere uitwerking van de plannen intensief wordt besproken met de regio.

'Mijn boodschap aan de bestuurders is telkens: communiceer nou eindeloos, oeverloos en zeer intensief met al die partijen die een effect kunnen verwachten met deze ontwikkeling', zegt de minister. Daar voegt hij aan toe dat hij vindt dat het kernteam dat de plannen heeft ontwikkeld 'heel goed ziet' dat die communicatie belangrijk is.

Wat zijn de plannen voor het Refaja?

Een team van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars presenteerde maandagochtend de toekomstplannen voor het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Dat gaat in het weekend grotendeels dicht. De spoedeisende hulpafdeling sluit ook; daar komt een kleinere spoedpost voor terug. De ingewikkelde zorg verplaatst naar Emmen en Assen. Het ziekenhuis in Hoogeveen wordt vergelijkbaar met het Refaja in Stadskanaal.

