Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto vliegt over de kop (Foto: Marc Zijlstra/112Groningen)

Een auto is over de klop gevlogen op de Rijksweg (N362) bij Midwolda. Het is onbekend hoe het met de inzittenden gaat.

In de buurt van een tankstation verloor de bestuurder de macht over het stuur. De wagen reed een bord bij een bushalte omver en sloeg over de kop. Hoe het kon gebeuren, is onduidelijk.