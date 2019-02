Koenis: 'We hadden het vuurtje eerder op moeten stoken'

Donar-speler Thomas Koenis raakte in het vierde kwart betrokken bij een opstootje met Worthy de Jong van Leiden (66-71 nederlaag). Ook kreeg Maurice Watson van de gasten een technische fout.

'Misschien hadden we het vuurtje eerder moeten opstoken', aldus Koenis. 'Daarmee zetten we onszelf ook op scherp. We moeten veertig minuten lang scherp zijn. Dat is de uitdaging. Ik heb overigens mijn excuses aangeboden aan De Jong, het was absoluut niet mijn bedoeling hem te blesseren.'

Vechtlust

'We zijn hier met z'n allen om hier een goed seizoen van te maken. Daar kom je alleen met vechtlust. Dat hebben we vandaag in ieder geval laten zien. Als de intentie maar goed is, dat heb ik vandaag in ieder val gezien'.

Overtuigd

'Daarom ben ik er ook van overtuigd dat we alsnog de finale van de beker kunnen halen. Leiden is een goede ploeg, speelden vandaag ook lekker vrijuit, maar ik weet dat we daar ook kunnen winnen', aldus Koenis.

Veerkracht en vechtlust

Donar-coach Erik Braal was realistisch genoeg om te zien dat de start en het derde kwart van zijn ploeg niet goed waren. 'We komen vijftien punten achter, maar blijven toch knokken. Ze scoren efficiënt uit onze fouten. Gelukkig tonen we dan vechtlust en veerkracht. Dat zijn ingrediënten waarmee je door kan als team.'

Perspectief

'We zitten nu nog in de wedstrijd want deze nederlaag geeft perspectief, maar we zullen daar wel een stuk beter moeten spelen om alsnog een kans te maken om door te gaan naar de finale', besluit Braal.

