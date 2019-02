Van 'groene sekte' tot 'groenste coalitieakkoord ooit'

Het nieuwe college van de gemeente Groningen is woensdagavond geïnstalleerd. De komende jaren gaan GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie de gemeente Groningen besturen.

Mattias Gijsbertsen, Glimina Chakor, Philip Broeksma, Roeland van der Schaaf, Carine Bloemhoff, Paul de Rook en Inge Jongman zijn vanaf woensdagavond de nieuwe wethouders van de gemeente Groningen.

Naast de installatie van het nieuwe college, kregen alle raadsfracties ook de tijd om te reageren op het coalitieakkoord. GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja benadrukte nog eens dat de vraagstukken groot zijn, maar de financiële situatie slecht is. 'Het is het groenste coalitieakkoord ooit. Daar zijn we niet alleen trots op, maar het is ook noodzaak', aldus de kersverse fractievoorzitter.

Vertrouwen en argwaan

De coalitiepartijen spraken, niet geheel verrassend, vooral veel vertrouwen uit over de komende samenwerking. Ook niet geheel verrassend was het de oppositie die vooral vraagtekens zette bij het kersverse coalitieakkoord. Een akkoord waarin onder meer staat dat de OZB verhoogd wordt, er veel aandacht is voor groen en er bomen komen op de Grote Markt.

Student en Stad geeft wat betreft het planten van bomen op de Grote Markt alvast een tip mee. 'Plant ze aan de zijkant van de Grote Markt. Er moet rekening worden gehouden met het organiseren van evenementen', aldus fractievoorzitter Marten Duit.

Investeren in binnenstad

SP is met vijf zetels de grootste oppositiepartij in de Groninger raad. Fractievoorzitter Jimmy Dijk ziet in het coalitieakkoord meerdere plannen voorbijkomen waar de partij achter kan staan. Maar de socialisten kunnen zich niet vinden in het plan om te investeren in de binnenstad.

'Het is onvoorstelbaar dat de coalitie opnieuw geld gaat uitgeven aan de binnenstad. Terwijl hier de afgelopen jaren al miljoenen aan zijn uitgegeven. De binnenstad is belangrijk voor Groningen, maar er is echt meer belangrijk dan de binnenstad.'

VVD maakt gehakt van akkoord

Waar de SP nog enigszins tevreden is over het coalitieakkoord, daar is de VVD totaal niet te spreken over de plannen van het nieuwe college. 'In deze coalitie worden zij die een huis bezitten extra bestraft', zegt de kersverse fractievoorzitter Ietje Jacobs naar aanleiding van de naderende OZB-verhoging.

'Het is een trieste constatering dat dit coalitiekakkoord vooral gaat over de oude gemeente Groningen. Zo spraken de nieuwe wethouders eerder constant over de stad. Wij vragen ons af wat dat betekent voor de inwoners van de dorpen.'

Lastige puzzel?

De nieuwe coalitie liet tijdens de onderhandelingsfase meerdere keren weten dat er sprake was van een lastige financiële puzzel. René Bolle (CDA) ziet die moeilijke puzzel niet terug. 'Volgens mij waren er slechts 2 puzzelstukjes. Namelijk een graai uit de reserves en een verhoging van de OZB', zegt de CDA-voorman cynisch.

'Groene sekte'

Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland) noemt het fonkelnieuwe college het 'braafste jongetje van de klas' op het gebied van de energietransitie. 'Het college wil innoveren en experimenteren, we weten allemaal dat de burger de rekening moet betalen.'

De eenmansfractie van de PVV ziet ook weinig in de plannen rondom de energietranistie. 'Dit is de groene bijbel voor de komende jaren. De onzinnige en peperdure energietranisatie wordt aan de man gebracht', aldus Ton van Kesteren die het huidige gemeentebestuur een 'groene sekte' noemt.

