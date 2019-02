Vakbond: 'Onderwijskwaliteit binnen OPOS staat onder druk'

De aanhoudende bestuurscrisis binnen bij onderwijsstichting OPOS in de gemeente Midden-Groningen zorgt ervoor dat de onderwijskwaliteit onder druk staat. Dat schrijven vakbondsleden in een manifest waarin ze een plan van aanbak van de Raad van Toezicht eisen.

Die bestuurscrisis begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op. Ook stapte een basisschooldirecteur op. Eerder deze maand ontstond er een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich in eerste instantie ziek meldde, maar vijf dagen later opstapte.

Volgens de opstellers van het manifest werkt de onrust op het bestuurlijk niveau door op de leraren en het onderwijs. 'Er wordt niets meer geregeld, scholen hebben geen directeur meer en dit zorgt ervoor dat wij te lang onder hoge druk ons werk moeten doen!'

Roep om actie van gemeenteraad

De medewerkers roepen ook de gemeenteraad op om in actie te komen. 'Zorg dat er, met groot draagvlak van ons, rust komt bij OPOS. Een afvaardiging van ons is bereid hierover het gesprek te voeren.'

Wethouder Erik Drenth (CDA) schoof vorige week aan bij gesprekken over een nieuwe interim-bestuurder, maar veel meer invloed heeft hij niet. 'Onze scholen staan op afstand, het oplossen van deze crisis is aan de Raad van Toezicht', zei hij eerder.

'Problemen vergroot'

Maar in de Raad van Toezicht heeft 'een grote groep' medewerkers nu 'weinig tot geen vertrouwen' meer. Volgens de opstellers worden de problemen binnen OPOS niet opgelost, maar vergroot.

'De langdurige steun aan (...) Van Gorkum heeft ervoor gezorgd dat partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Wij zien hierin ook geen ontwikkeling als we kijken naar het dossier van de geschorste directeur van De Driespan, de manier waarop in de zoektocht naar een interim-bestuurder fouten worden gemaakt en de medezeggenschapsraad onder druk wordt gezet.'

Aantal ondertekenaars onduidelijk

Het is nog niet bekend hoeveel leraren het manifest hebben ondertekend. Wel is de onderwijsbond een serieuze speler geworden in het conflict. De bond had vorige maand een bijeenkomst met 52 van de ongeveer tachtig leraren. Toen werd er al gezocht naar een manier om de zorgen te uiten, maar een dergelijk manifest bleef uit.

Raad van Toezicht teleurgesteld

De Raad van Toezicht reageert teleurgesteld op het manifest. Een woordvoerder noemt het 'zeer betreurenswaardig'.

'We hebben niet het idee dat dit helpt om de rust terug te laten keren.' Het plan van aanpak, waar de leraren in het manifest van vragen, is volgens de Raad van Toezicht al in de maak. Daarnaast zijn er twee nieuwe mogelijke bestuurders in beeld, waar de komende tijd gesprekken mee worden gevoerd.

