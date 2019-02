PVV is niet te spreken over journalistiek in Groningen

De PVV in de Groninger gemeenteraad is niet gecharmeerd van de journalistiek in de gemeente Groningen. Volgens fractievoorzitter Ton van Kesteren laat de berichtgeving van de Groningse media te wensen over. Hij noemt het onder meer ongenuanceerd.

De politiek leider van de PVV in Groningen zei dat tijdens de installatie van het college van de gemeente Groningen. De PVV heeft in de Groninger gemeenteraad één zetel. Naast raadslid is Van Kesteren ook fractievoorzitter van zijn partij in Provinciale Staten en lid van de Eerste Kamer.

Kletskoekverkopende bakkers

'De media dienen de burgers objectief en volledig te informeren. De berichtgeving door de Groningse media ervaar ik af en toe als eenzijdig, gepolitiseerd en soms zelfs als ongenuanceerde stemmingmakerij en zwartmakerij', aldus Van Kesteren.

Volgens de politicus zijn bepaalde journalisten 'kletskoekverkopende bakkers'. Volgens hem zouden die 'bakkers' beter tot hun recht komen als voorzitter van de jonge socialisten, de jongerenafdeling van de PvdA.

Kunnen zich onderscheiden

Toch is het volgens Van Kesteren niet alleen maar kommer en kwel in de Groninger journalistiek. Er lopen volgens hem ook nog 'echte journalisten' rond in Groningen.

'De echte journalisten met een objectief en journalistiek inhoudelijk verhaal zijn er gelukkig nog in de gemeente Groningen, die kunnen zich nog onderscheiden.' Wel ziet hij de in zijn ogen 'echte journalisten' steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.

Van Kesteren noemde geen geen namen van journalisten of nieuwsorganisaties.

Maidenspeech

De aanwezige raadsleden gingen niet in op de woorden van de PVV-voorman. Politici hadden ook niet de kans om dat te doen. Van Kesteren hield namelijk zijn maidenspeech in de raadszaal van Groningen. Zo'n toespraak wordt gegeven door een debuterend raadslid. Het is goed gebruik dat er dan niet wordt geïnterrumpeerd.

Het is niet voor het eerst dat Van Kesteren zijn ongenoegen kenbaar maakt over de Groninger journalistiek. In Provinciale Staten liet hij al eens weten dat RTV Noord met objectievere berichtgeving moest komen.

