Supermarkten in Westerkwartier voortaan op zondag open

De gemeenteraad van Westerkwartier heeft woensdagavond de veelbesproken winkeltijdenverordening aangenomen. De verordening staat supermarkten toe om voortaan elke zondagmiddag open te zijn.

Ook is in de regeling opgenomen dat andere winkels zes koopzondagen per jaar krijgen. De verordening is al komende zondag van kracht.

En bij dat laatste wringt hem de schoen, want winkeliers in Leek die tot nu toe twaalf koopzondagen hadden, houden er zes over. Bovendien moeten de supermarkten een uur eerder dicht. Nu sluiten ze de deuren om zes uur, in de nieuwe verordening wordt dat vijf uur.

Compromis

Na lang vergaderen rolde er een compromis uit de bus. Voor de voormalige gemeente Leek wordt 2019 een overgangsperiode. Eigenlijk blijft alles dit jaar bij het oude met dit verschil dat supermarkten een ontheffing kunnen aanvragen om tot zes uur open te zijn. De gemeente benadert de supermarkten daarover.

Tijd

Bestuurslid Alwin Piest van de Handelsvereniging Leek-Nietap is blij met het compromis, want het geeft wat lucht. 'Als de supermarkten aanstaande zondag al om vijf uur dicht hadden gemoeten, dan hadden ze al meteen schade gehad. Nu hebben ze de tijd om op de nieuwe verordening in te spelen.'

Vanaf volgend jaar overal gelijk

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor de hele gemeente dezelfde regeling: supermarkten mogen open van 13:00 tot 17:00 uur en er zijn zes koopzondagen. Over de precieze invulling van die zondagen gaat de gemeente in overleg met de winkeliers in de verschillende dorpen.

