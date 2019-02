Deel dit artikel:













Lopend Vuur: Laat de lente maar komen Het voorjaar hangt in de lucht (Foto: Patrick Rasenberg/Flickr (Creative Commons))

De door Piet Paulusma voorspelde extreme winter is er nog niet gekomen. In deze winter hebben we een paar sneeuwdagen gehad en hebben we ook enkele dagen op de schaats gestaan.

De winter is echter nog niet voorbij. Het zou niet voor het eerst zijn dat Koning Winter in maart nog toeslaat. Aan de andere kant gaan we een een echte voorjaarsweek tegemoet. De temperatuur kan oplopen tot wel 12 of 13 graden. De zon zal zich veel laten zien. Ben je er al aan toe? Mag wat jou betreft de winter plaatsmaken voor het voorjaar? Of wil je toch nog een ouderwetse winter. Op de dag van de liefde stellen we in ons Lopend Vuur:

