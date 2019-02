Noordelijke ondernemers met 'verrassingsversnapering' naar circuit van Zandvoort (update)

Een groep noordelijke ondernemers grijpt Valentijnsdag aan om campagne te voeren voor de komst van de Formule 1 naar het TT-circuit in Assen. Ze hebben op het circuit van concurrent Zandvoort 'een verrassingversnapering' aangeboden: een taart.

'We trekken allemaal aan hetzelfde eind, we willen allemaal dat de Formule 1 naar Nederland komt', zegt Joost van Keulen van het campagneteam dat het autosportcircus naar Assen wil halen.

Zandvoort op poleposition

Als er in 2020 een F1-race naar Nederland komt, geniet het circuit in Zandvoort de voorkeur van het management van de Formule 1. Lukt het daar niet, dan staat Assen in de startblokken om het te organiseren.

Liefde van één kant?

In Zandvoort zijn ze niet gecharmeerd van de poging van Assen om de race binnen te halen. De liefde lijkt dus van één kant te komen. 'Dat is het risico op Valentijnsdag.'

'Assen is er klaar voor'

'Wij zijn gewoon een club ondernemers, die liefde voor het TT-circuit hebben en liefde voor de Formule 1. Zandvoort staat op poleposition, dat erkennen wij ook. Maar als het Zandvoort niet lukt, is Assen er klaar voor.'

Ontvangen op het circuit

De delegatie werd donderdagochtend ontvangen op het circuit, waar de directeur ze te woord stond.

'Volgens mij vond hij het hartstikke leuk dat wij aangeven dat we elkaar niet in de wielen moeten rijden en ervoor moeten zorgen dat de Formule 1 naar Nederland komt. Dat is ons gezamenlijk doel', zegt Van Keulen. 'Laten we elkaar niet voor rotte vis uitmaken en ervoor zorgen dat de Formule 1 hier komt.'

'Dat zou wel zonde zijn'

's Ochtends was het nog niet duidelijk of Van Keulen en de zijnen ontvangen zouden worden.

'Het circuit heeft laten weten dat er niemand is om onze verrassing in ontvangst te nemen', zei Van Keulen voor vertrek. 'Maar we komen toch, want er zit een houdbaarheidsdatum op de verrassing die wij gaan aanbieden. We moeten even kijken wat we daar gaan aantreffen. Als het moet, laten we het bij het hek achter. Maar dat zou wel zonde zijn.'

