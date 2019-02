Boeren zijn de dupe van gekelderde suikerbietenprijs (update)

De suikerbietenprijs van vorig jaar is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Cosun, het moederbedrijf van Suikerunie.

Cosun stelt de prijs van een ton suikerbieten op 34,75 euro vast. Dat is 12,50 euro minder dan het jaar ervoor. Daardoor is de gemiddelde opbrengst van een hectare grond met suikerbieten 2.666 euro. Dat is 1.400 euro minder dan in 2017. Een boer met bijvoorbeeld twintig hectare krijgt daardoor 28.000 euro minder binnen.

Droogte en prijsdaling

Niet alleen de oogst van Nederlandse bietentelers viel door de lange droge zomer tegen, ook de daling van de gemiddelde suikerprijs zette het resultaat onder druk. Al met al verdampte de winst van Cosun.

De totale omzet van Cosun daalde van 2,1 miljard euro naar ruim 2 miljard euro. Onder de streep hield Cosun 1 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder nog 75 miljoen euro.

Dit bericht is aangevuld met de winstcijfers van Cosun

