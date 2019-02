En de valentijnsbloemen zijn voor...

Op deze Valentijnsdag gaat de liveverslaggever van Radio Noord kriskras door de provincie, om bloemen uit te delen aan mensen die zijn opgegeven door hun geliefden. In dit bericht lees je wie de gelukkigen zijn.

'Ik sta een beetje te shaken'

Titie Pikstra in Leek kijkt verrast op als Derk Bosscher 's ochtends vroeg rond twintig over zeven bij haar in Leek voor de deur staat. 'Ik ben een beetje overdonderd.'

Ze is opgegeven door haar man Piet, die voor zijn werk het grootste deel van de week in Duitsland zit. 'Na 28 jaar ben ik nog stapelgek op haar', schreef hij. 'Het is bijna 30, maar dat geeft niks', reageert Titie lachend. 'Ik sta een beetje te shaken, maar ik vind het wel prachtig!'

'Wat lief ja!'

Arjen Doornbosch uit Zuidwolde is grieperig, maar van de bos bloemen die hij krijgt knapt hij vast op. Derk Bosscher maakt hem wakker. 'Ik dacht dat er wat in de fik stond man!'

Zijn vriendin Ilona Bronsema gaf hem op, omdat ze 'stapelgek en trots is' op hem. 'Wat lief ja! Wat mooi!', zegt hij verbouwereerd.

